Шахматный клуб для участников СВО открылся в Подольске

Клуб проекта «Шахматы для СВОих» открылся в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Подольске. В нем смогут бесплатно заниматься участники специальной военной операции и члены их семей.

В церемонии открытия клуба принял участие замглавы Подольска Евгений Градсков, руководитель клуба, президент Федерации шахмат городского округа Вениамин Сухарев, а также военнослужащие и их семьи.

До конца этого года в клуб планируется привлечь порядка 150 участников, а также найти новые площадки для проведения игр. Занятия будут проходить еженедельно. Участники смогут посещать как очные, так и онлайн-занятия, а также участвовать в мастер-классах Сергея Карякина.

Ране губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития адаптивного спорта в регионе.