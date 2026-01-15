Шахматный турнир в память о погибших бойцах СВО прошел в школе Домодедово

В Домодедово провели шахматный турнир в память о погибших участниках специальной военной операции. Мероприятие состоялось в школе № 9, сообщили в администрации округа.

Инициатором проведения турнира выступило местное отделение Комитета семей воинов Отечества. В нем приняли участие дети участников СВО, юные шахматисты и все желающие — всего 40 человек. Соревнования прошли по швейцарской системе и включали семь туров.

«Это прекрасная возможность познать основы стратегической игры. По сути, наши бойцы сегодня тоже действуют стратегически, и шахматы помогают это почувствовать», – подчеркнула член Комитета семей воинов Отечества Марина Сергеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки, доступных для участников СВО.