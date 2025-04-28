Шесть компаний Подмосковья получили ИТ-гранты в 2025 году

В Подмосковье выдали первые в этом году ИТ-гранты. Получателями стали шесть компаний региона, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, поддержку получили ООО «ЭйТи Консалтинг», ООО «ДГ-Софт», ООО «СберКорус», ООО «Лаборатория Безопасных Систем», ООО «Ай Ти Ви групп», ООО «ЛЕГКОРЕМ».

«Мы традиционно готовы поддерживать ИТ-компании и производителей вычислительной техники, помогать им развиваться», — отметил первый замдиректора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Подать заявку на получение гранта можно на сайте «Госуслуг» региона. Оформить меру поддержки могут компании, в которых трудоустроены не менее пяти новых человек, чья зарплата составляет от 120 тыс. руб. в месяц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о роли цифровизации в управлении.