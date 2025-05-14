Шесть учреждений Подмосковья стали участниками форума «Здоровье нации — основа процветания России». Мероприятие стартовало в «Гостином Дворе» в столице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подмосковье представляют МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ДКЦ им. Л. М. Рошаля, НИКИ детства, областной перинатальный центр, Солнечногорская больница и Научно-практический центр интегративной медицины.

Учреждения-участники представят свои достижения в сферах сохранения здоровья и профилактики возрастных заболеваний, повышения профессиональной компетенции специалистов в области детской медицины, диагностике соматических заболеваний.

В прошлом году по итогам форума Егорьевская и Солнечногорская больницы, областной перинатальный центр и НИКИ детства получили дипломы первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве поликлиники в Королеве. Он отметил, что она станет самой большой в регионе.