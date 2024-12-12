Шесть новых школ паллиативного пациента появились в Московской области

С начала декабря 2024 года в Подмосковье открылись еще шесть школ паллиативного пациента, они появились в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Развитие сети этих школ необходимо как для поддержки, так и обучения родственников паллиативных пациентов и соцработников. В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, занятия проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и другие специалисты. В этом году обучение прошли уже 465 человек, в общей сложности в регионе функционируют 36 школ паллиативного пациента. С графиком и темами занятий можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.