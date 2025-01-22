Шесть новых участковых пунктов полиции открыли в Подмосковье в 2024 году

В регионе по итогам прошлого года открыли шесть новых участковых пунктов полиции, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Объекты расположены в деревне Глухово в Красногорском округе, на Высотной улице в Домодедово, в микрорайоне Южный в Котельниках, на территории ЖК «Миниполис Дивное» в Ленинском округе, а также на улице Мира и в поселке Нагорное в Мытищах.

В начале текущего года планируется открыть еще три подобных объекта. В них близятся к завершению ремонтные работы. Это объекты на Заводской улице в Долгопрудном, в ЖК «Новые Котельники» в Котельниках и в ЖК «Мирный» в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность правоохранительному блоку региона за работу.