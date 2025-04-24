Школа проводников студенческих отрядов Подмосковья открылась в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В программе обучения примут участие 100 человек. Их ждут теоретические занятия и практическая подготовка в области пассажирских перевозок. Особое внимание будет уделено отработке навыков работы с оборудованием вагонов.

После обучения всем вручат свидетельства государственного образца о присвоении квалификации проводника пассажирского вагона третьего разряда.

Ребята, завершившие обучение, смогут трудоустроиться в АО ФПК и отправиться работать на рейсах от Сочи до Мурманска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в ресурсном центре на базе РГУТИС за год обучат 10 тыс. специалистов сферы туризма.