Школа проводников студенческих отрядов Подмосковья открылась в Мытищах
Студенческие отряды Подмосковья открыли Школу проводников
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Школа проводников студенческих отрядов Подмосковья открылась в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В программе обучения примут участие 100 человек. Их ждут теоретические занятия и практическая подготовка в области пассажирских перевозок. Особое внимание будет уделено отработке навыков работы с оборудованием вагонов.
После обучения всем вручат свидетельства государственного образца о присвоении квалификации проводника пассажирского вагона третьего разряда.
Ребята, завершившие обучение, смогут трудоустроиться в АО ФПК и отправиться работать на рейсах от Сочи до Мурманска.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в ресурсном центре на базе РГУТИС за год обучат 10 тыс. специалистов сферы туризма.