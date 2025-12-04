Школа в Подольске присоединилась к всероссийскому проекту «Самбо в школу»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В подольской школе № 33 состоялось торжественное открытие секции в рамках общероссийского проекта «Самбо в школу». Первые шаги в изучении этого вида спорта начали делать около 160 учащихся образовательного учреждения.
Церемонию открытия посетил участник специальной военной операции, кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин. Обратившись к юным спортсменам, он пожелал им смелости, упорства в тренировках и веры в собственные силы.
Открытие секции стало продолжением системной работы по военно-патриотическому воспитанию, которую проводит школа. В учреждении уже действуют два юнармейских отряда, ученики активно участвуют в федеральных проектах «Орлята России» и «Движение Первых».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности проекта Школьной лиги.