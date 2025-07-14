Школьник из Химок представил Россию на Международной математической олимпиаде

Ученик школы № 14 из Химок Иван Часовских вошел в сборную сильнейших математиков России, представляющих страну на Международной математической олимпиаде, которая проходит в Австралии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

В составе российской сборной находятся шесть сильнейших старшеклассников — победителей и призеров Всероссийской олимпиады по математике 2024/2025 учебного года. Им предстоит решить задачи в дистанционном формате на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Химкинский школьник стали победителем на 65-й Международной математической олимпиаде IMO-2024 в прошлом году, также получил золотую медаль на 16-й Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics – в этом. Школьник набрал наибольшее число баллов на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.