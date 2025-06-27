Школьник из Подольска отправится в «Артек» на финал конкурса «Большая перемена»

Школьник из Подольска Виктор Осипов отправится в центр «Артек» на финал всероссийского конкурса «Большая перемена», который пройдет с 20 по 24 июля.

До этого двое жителей Подмосковья стали лауреатами конкурса «Знаешь? Научи!», отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Виктор учится в пятом классе школы №11. Он волонтер музея Победы и департамента культурного наследия. Мальчик увлекается танцами, горными лыжами, волейболом, а также состоит в юнармейском отряде. В «Артек» он поедет в рамках смены «Артек собирает друзей».

Для конкурса Виктор подготовил интервью с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Морозовым и написал серию подкастов на тему безопасности в интернете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте конкурса «Это у нас семейное».