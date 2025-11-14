Школьникам Егорьевска рассказали о работе городских очистных сооружений

Учащимся четвертой школы Егорьевска рассказали о работе городских очистных сооружений. Так, ребята посетили с экскурсией канализационную насосную станцию.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщили, что за месяц специалисты Мособлводоканала вывезли с очистных сооружений 350 тонн мусора.

Экскурсию провели в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». В ходе школьникам показали работу системы водоотведения и объяснили, почему нельзя смывать в унитаз мусор.

По словам работников водоканала, 90% аварий на канализационных сетях происходят из-за неправильной эксплуатации. В трубах регулярно находят бытовые полотенца, ватные палочки, пластиковые бутылки и даже детские игрушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации объектов водоснабжения и водоотведения региона.