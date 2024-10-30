Школьникам Подмосковья расскажут, как создать магазин приложений

Подмосковные школьники смогут принять участие в новом этапе Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений», который стартует в следующий вторник. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках нового урока от компании VK предложит ученики смогут стать «владельцами» собственного магазина приложений. Им расскажут об основах разработки цифровых продуктов, о том, как устроен процесс модерации контента и не только. Урок будет рассчитан на школьников любого возраста, он состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров. Принять участие можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.