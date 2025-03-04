Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях программирования в рамках «Урока цифры»

Школьники Подмосковья смогут принять участие в новом «Уроке цифры» на тему «Технологии современного программирования», который подготовила фирма «1С», он стартует в понедельник, 10 марта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках обучения для участников подготовят интерактивные задания-тренажеры, видеолекции и методические материалы, их разделят на три уровня сложности — для начальной, средней и старшей школы. Ученики узнают о работе с массивами, оптимизацией кода и не только. Урок будет доступен на сайте.

Напомним, что проект организовали при поддержке Минпросвещения и Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с российскими организациями сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

*Возрастное ограничение 6+