Школьникам Подольска рассказали о градообразующих предприятиях Росатома

Урок о градообразующих предприятиях Росатома прошел в Подольске в гимназии имени Подольских курсантов. Занятие провела представитель НИИ НПО «Луч» Ольга Медведева.

Занятие в Подольске посетили учащиеся девятых и одиннадцатых классов. Им рассказали о перспективных направлениях атомной отрасли, о влиянии ее достижений на повседневную жизнь человека, а также о связанных с ней профессиях.

Также представитель НИИ НПО «Луч» вручила грамоты команде «Фортуна» из гимназии, которая победила на муниципальном этапе областного туристического слета Движения Первых.

