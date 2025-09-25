Школьникам Подольска рассказали о полезных привычках и научили их считать калории

В Подольске для школьников провели спортивную викторину. В ней приняли участие свыше 60 учащихся начальных классов школы № 14. Мероприятие прошло в Доме культуры ЗиО Подольска.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в регионе.

В ходе викторины подольским школьникам рассказали, как вести здоровый образ жизни, следить за здоровьем, считать калории с помощью современных гаджетов и программ.

Также прошла спортивная программа с эстафетами. В завершение мероприятия сделали общее фото участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности областных перинатальных центров.