Школьникам Подольска рассказали о полезных привычках и научили их считать калории

Спортивная викторина для школьников прошла в Подольске
Фото: [Пресс-служба г.о. Подольск]
В Подольске для школьников провели спортивную викторину. В ней приняли участие свыше 60 учащихся начальных классов школы № 14. Мероприятие прошло в Доме культуры ЗиО Подольска.
В ходе викторины подольским школьникам рассказали, как вести здоровый образ жизни, следить за здоровьем, считать калории с помощью современных гаджетов и программ.
Также прошла спортивная программа с эстафетами. В завершение мероприятия сделали общее фото участников.
