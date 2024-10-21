Школьники и студенты Подмосковья совершили более трех миллионов поездок в автобусах Мострансавто с начала учебного года

С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более 3,4 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем по будням по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности фиксируется более 92 тысяч поездок. В числе самых востребованных маршрутов компании оказались № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск» и № 2 «Вокзал — Ларино».

Напомним, что по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы — скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.