Школьники из Химок стали стобалльниками на ЕГЭ по информатике

Шесть школьников из Химок сдали ЕГЭ по информатике на максимальный балл. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Так, стобалльниками стали трое выпускников из Химкинского лицея — Олег Собчук, Михаил Редров и Вениамин Гусаров. Кроме того, 100 баллов набрали Владислав Искрин из Аэрокосмического лицея, Матвей Галактионов из школы «Лига первых» и ученик гимназии № 9 Кирилл Гнездилов.

«Уважаемые учителя! Вы — настоящие профессионалы своего дела, которые смогли вдохновить и поддержать ребят на пути к высоким результатам. Спасибо вам за ваш труд и преданность профессии!», — отметила глава Химок Елена Землякова.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности 26 школьников в округе стали стобалльниками по литературе, русскому языку, химии, физике, профильной математике и информатике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.