Школьники из Московской области смогут стать участниками Всероссийской олимпиады по безопасному интернету

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Фото: [unsplash.com]

Подмосковные школьники любого возраста могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет», которая пройдет на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках мероприятия ученики смогут узнать больше о безопасном поведении в сети, основных правилах работы с гаджетами и не только. Им нужно будет справиться с задачами олимпиады за час, по итогам состязаний все участники в зависимости от числа набранных баллов получат диплом, грамоту или сертификат. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области