Школьники из Подмосковья прошли цифровой урок «Кибербезопасность в космосе» почти 40 тыс. раз

Подмосковные школьники прошли «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» на тему «Кибербезопасность в космосе» более 36 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе округов-лидеров по количеству прохождений оказались Мытищи, Подольск, Домодедово, Истра и Балашиха. В рамках урока ученики изучили устройство современного спутника, продвинутые методы обеспечения кибербезопасности в космосе и не только. Обучение сопровождается видеолекциями и практическими заданиями в формате тренажеров, его проводят бесплатно.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.