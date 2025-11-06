Школьники из Подмосковья разработали автоматизированную ферму для овощей и ягод

Учащиеся гимназии № 10 Пушкино вошли в число лауреатов всероссийского конкурса проектов «Школьный агростартап». Ребята представили проект автоматизированной фермы, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект «Гидропоника» разработали ученики 11-го класса Елизавета Выходцева и Кирилл Мирнов. В его центре — установка «AcvaTerra», которая предназначена для автоматизированного выращивания зелени, овощей и ягод.

В этом году финалистами конкурса стали свыше 100 школьников со всей страны. Победители и финалисты получили портфели агрокласса с современным оборудованием и брендированную спецодежду. Некоторые команды получили призы от «Собираем урожай» и института РУДН.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких успехов в аграрной сфере добился регион за последние годы.