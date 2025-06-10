Школьники из Подмосковья смогут принять участие в образовательном хакатоне «Привет, Спутник!»

Подмосковные школьники в возрасте 14–16 лет смогут принять участие в образовательном хакатоне «Привет, Спутник!», отборочный онлайн-этап стартует с 1 июля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит выполнить задания по космической тематике, радиосвязи и программированию, по результатам этапа определят 20 финалистов. Очный финал пройдет в рамках конференции «Открывая космос» 5 октября в Москве. Школьников ждет миссия по восстановлению контроля над спутником и предотвращению экологической катастрофы и не только.

Узнать другие подробности и пройти регистрацию можно на сайте. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке Фонда содействия инновациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.