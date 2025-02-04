Школьники Московской области узнают о секретах операционных систем на «Уроке цифры»

В понедельник, 10 февраля, для школьников организуют новый «Урок цифры» от разработчиков инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра», в рамках которого ученикам расскажут об операционных системах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Урок «Секреты операционных систем» будет состоять из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов, школьники узнают о типах, структуре и функциях система. Занятия адаптируют под разный возраст, все участники по результатам прохождения урока получат сертификат. Ознакомиться с материалами можно будет на сайте.

Отметим, что проект организовали при поддержке Минпросвещения и Минцифры России, а также АНО «Цифровая экономика» и АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.

*Возрастное ограничение 6+