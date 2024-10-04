Школьники Подмосковья передали помощь жителям Курска в рамках «Доброго дела»

Ученики Ломоносовской школы «Интек» совместно с группой компаний «БИОЭН» и благотворительным проектом «Синергия добра» собрали для жителей Курской области порядка 500 килограммов гуманитарной помощи в рамках проекта «Доброе дело», поддержку которому оказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Подмосковному «Доброму дело» уже больше двух лет. Все начиналось с помощи жителям Донбасса весной 2022-го, но за это время проект стал «народным» и по инициативе наших неравнодушных жителей регулярно грузы отправляются нашим участникам СВО, мы помогали жителям Оренбургской области, уже совершили несколько поездок в Курск», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Переданный в Курскую область груз стал третьим, жители региона подготовили одежду для детей и подростков, которая уже направляется в пункт временного размещения. Управляющий партнер компании «БИОЭН» Олег Максимов отметил, что она особенно нужна сейчас, потому что наступают холода.

К передаче помощи также присоединилось Главное управление МЧС России по ЯНАО. Его представители собрали тетрадки, краски, карандаши, альбомы для рисования, ручки, пластилин, рюкзаки и другие необходимые для школьников предметы, они уже прибыли с Ямала в Балашиху. Там их перегрузили в фуру «Доброго дело».

Напомним, что в регионе функционируют 86 пунктов сбора гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело». Ознакомиться с адресами, телефонами и графиком работы можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.