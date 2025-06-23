Школьники Подольска встретились с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Школьники Подольска в Международный олимпийский день встретились с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной. Об итогах мероприятия рассказали в администрации округа.

Этим летом в регионе пройдет множество спортивных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участниками встречи в Подольске стали члены проекта проекта «Умные каникулы» из школы № 18 имени Подольских курсантов. Мероприятие открылось линейкой и исполнением гимна. После этого Гущина рассказала школьникам о важности здорового образа жизни. Затем ребята смогли задать интересующие их вопросы.

«Быть спортсменом — это очень интересная профессия. И я хочу, чтобы как можно больше ребят начали заниматься спортом», — отметила Гущина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии адаптивного спорта.