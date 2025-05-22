Школьников и студентов Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили учащихся о новой мошеннической схеме. Она нацелена на школьников и студентов.

Так, аферисты звонят под видом сотрудников учреждений образования и просят подтвердить телефонный номер для доступа к электронному журналу. Для этого им требуется код из СМС.

В действительности, узнав код, злоумышленники получают доступ к личному кабинету на сайте госуслуг.

При этом мошенники активно используют манипуляции, чтобы запугать жертву. Они торопят ее и используют сложную терминологию, лишая возможности обдумать происходящее.

Кроме того, нередко аферисты подменяют номера телефонов в специальных программах, чтобы повысить доверие жертвы.

Жителей призвали не продолжать разговор и сразу же класть трубку в случае поступления подобного звонка. Ни в коем случае нельзя называть третьим лицам персональные данные и коды из СМС.

Ранее сообщалось, что в области был задержан соучастник телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 10 млн руб.