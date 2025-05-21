В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку на 10 млн руб.

Полиция Подмосковья задержала соучастника телефонных мошенников, которые похитили у пожилой женщины 10 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Жертвой мошенничества стала жительница Раменского в возрасте 60 лет. Женщине позвонил якобы сотрудник «Почты России». Он сообщил о посылке на имя пенсионерки, которая из-за повреждения трек-номера будет доставлена на дом. Для этого требовался код из СМС. Вскоре после этого женщина получила уведомление о подозрительном входе на Госуслуги и рекомендацию позвонить по указанному в сообщении номеру. Пенсионерка набрала номер, и узнала, что мошенники получили доступ к ее счетам. После этого с ней связался якобы представитель Центробанка, который убедил женщину обналичить деньги и передать курьеру. В результате жительница отдала аферистам 10 млн руб.

Полиция задержала одного из пособников. Им оказался житель Барнаула в возрасте 18 лет. На него завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник под стражей.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников с заменой энергосчетчика.