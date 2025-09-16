Школьный музей в Подольске вошел в топ-200 рейтинга Музея Победы

Музей школы № 24 в Подольске был включен в топ-200 рейтинга Музея Победы. С заслуженным успехом учреждение поздравил глава округа Григорий Артамонов.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии в Подольске мемориальной доски в честь Героя РФ.

Школьный музей трудовой и боевой славы открыли в 1983 году. В нем представлено более 600 экспонатов. Это находки с раскопок, документы, письма военных лет. Часть материалов оцифровали — с ними можно ознакомиться здесь.

«Это заслуженное признание труда учеников, педагогов и родителей, которые много лет сохраняют и приумножают память о героях прошлого», — сказал глава Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие скверы и аллеи открыли в Подмосковье после благоустройства.