Школу на улице Луначарского в Серпухове откроют после капремонта в сентябре

Школа №2 в Серпухове откроется после капремонта к 1 сентября, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Объект расположен на улице Луначарского.

Ремонт проводится за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке работают 38 человек. Также задействованы две единицы техники. Рабочие завершают демонтаж конструкций. Также начинаются отделочные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей.

В ходе ремонта в школе обустроят входные группы, заменят отопительную и вентиляционную системы, приведут в порядок фасад и кровлю, благоустроят территорию, установят новое оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в области построили 35 школ. Учреждения рассчитаны на 34 тыс. учеников.