Шпажисты из Подмосковья завоевали семь наград на международных соревнованиях

Представители Подмосковья завоевали семь медалей на международных соревнованиях по фехтованию «Шпага Сириуса» – четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дмитрий Швелидзе (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №2, Звенигород) занял первое место в личном первенстве среди мужчин, а также в командном первенстве турнира в составе сборной «Россия-1», где выступил с московскими спортсменами. Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки) одержала победу в командном первенстве среди шпажисток в составе сборной «Россия-1», а также в личных соревнованиях среди женщин.

Состязания прошли с 17 по 22 февраля 2026 года в поселке городского типа Сириус (Краснодарский край).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.