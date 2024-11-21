Штормовое предупреждение объявили в Подмосковье

В Подмосковье объявили штормовое предупреждение, до завтрашнего утра в регионе ожидаются сильные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег и снег, и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Температура воздуха сегодня дойдет до отрицательных значений, поэтому на дорогах может образоваться гололедица. В связи с погодными условиями жителям региона посоветовали минимизировать поездки на личном транспорте и соблюдать правила дорожного движения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или аварии нужно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.