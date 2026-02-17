Штрафы на 2,3 млн рублей выписали нарушителям парковки в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года нарушителей парковки у контейнерных площадок оштрафовали более чем на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В общей сложности, к ответственности были привлечены 377 водителей. Все нарушители были выявлены с помощью приложения «Народный инспектор».
Больше всего нарушений с января зафиксировали в Ленинском округе — 105. На втором месте антирейтинга Одинцово, на третьем — Королев. В этих округах выявили 57 и 41 нарушение соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по ремонту 1,3 тыс. км автодорог в регионе в этом году.