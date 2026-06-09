Штрафы на 38 млн рублей выписали нарушителям лесного законодательства в Подмосковье с начала года

В Комитете лесного хозяйства Московской области подвели итоги надзорной работы за 5 месяцев текущего года. За этот период в области составили 905 протоколов об административных правонарушениях и выписали штрафы на 38 млн рублей.

Самым частым нарушением стало самовольное занятие лесных участков. На таких нарушителей составили 485 протоколов и выписали штрафы на 17,9 млн рублей. В счет возмещения вреда взыскали 11,6 млн рублей.

На втором месте — нарушение санитарных правил. Это 187 протоколов, штрафы на 6 млн рублей, возмещение вреда на 1,7 млн рублей. На третьем месте — нарушение правил пожарной безопасности. Таких протоколов составили 172. Сумма штрафов составила 12,2 млн рублей, возмещение вреда — 67,5 тыс. рублей.

Как отметили в ведомстве, в бюджет уже поступило более 31 млн рублей штрафов и почти 15 млн рублей компенсаций за причиненный ущерб.

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