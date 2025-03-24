Штрафы на 6,4 млн руб. выписали недобросовестным УК Подмосковья за неделю

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали об итогах еженедельного рассмотрения дел об административных нарушениях. Нарушителей оштрафовали на 6,4 млн руб.

Так, в регионе рассмотрели 49 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Нарушителями стали управляющие и ресурсоснабжающие компании из 18 округов.

В результате по восьми делам было назначено предупреждение. По остальным делам назначили штрафы. Их общая сумма превысила 6,4 млн руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что между управляющими компаниями и жителями должны быть выстроены прозрачные отношения.