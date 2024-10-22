Штрафы на сумму более миллиона рублей выписали в Подмосковье за незаконную рубку
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
С начала 2024 года сотрудники подмосковной лесной охраны выписали 87 штрафов на общую сумму более 1,3 миллиона рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев или кустарников. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«В выявлении подобных нарушений лесной охране очень помогают лесные общественные инспекторы и неравнодушные граждане», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Наибольшее число нарушений выявили в Бородинском, Наро-Фоминском, Талдомском, Волоколамском лесничествах, а также в лесничестве Русский лес. В комитете напомнили, что в лесах региона можно проводить только санитарные рубки после обследования насаждений специалистами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.