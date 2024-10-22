Штрафы на сумму более миллиона рублей выписали в Подмосковье за незаконную рубку

С начала 2024 года сотрудники подмосковной лесной охраны выписали 87 штрафов на общую сумму более 1,3 миллиона рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев или кустарников. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.