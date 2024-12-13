Штрафы за несанкционированную уличную торговлю ввели в Московской области

В Подмосковье ввели штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неустановленных местах, соответствующий закон приняли в ходе 100-го заседания Московской областной Думы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что выявлять подобные нарушения будут камеры системы «Безопасный регион» и специалисты, которые проводят мониторинг. Сумма штрафов для граждан составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа будет увеличен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.