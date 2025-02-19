Сибирский силач «сгибатель» попробует установить рекорд мира по сценическому экстриму в Подмосковье

Сибирский силач «сгибатель» из Омска Полад Мусаев попробует установить силовой рекорд мира по сценическому экстриму, данное мероприятие пройдет на ярмарочной площади Центрального парка в Люберцах в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для этого спортсмену потребуется согнуть не менее четырех арматур, диаметр которых составит 20 мм, длина — 1,2 м. На выполнение задач ему дадут две минуты. Рекорд будет фиксировать представитель международного союза силового экстрима Сергей Агаджанян из Люберец, который носит прозвище «Русский Халк», уточнили в ведомстве.

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