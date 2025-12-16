Система-112 Подмосковья с начала эксплуатации приняла 106 млн вызовов
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
Система-112 Московской области с начала эксплуатации приняла 106 млн обращений. Сейчас на номер «112» поступает более 97% всех вызовов экстренных оперативных служб региона.
Более 64% вызовов адресованы службе скорой медицинской помощи, более 25% — полиции и подразделениям ГИБДД. Остальные 11% обращений направляются в пожарную охрану, аварийную газовую службу и другие экстренные службы.
Подмосковная Система-112 включает в себя 517 объектов. В ней работают более 3,8 тыс. операторов и диспетчеров. Каждые сутки дежурят более 350 специалистов.
В области время реагирования на комплексные происшествия сократилось до 31,5 минуты. Это на 38,5 минуты меньше, чем в 2015 году.
