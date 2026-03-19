Система-112 Подмосковья с начала года оказала психологическую помощь более 1,1 тыс. раз

Психологи Системы-112 Подмосковья с начала 2026 года приняли более 1,1 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

«За 10 лет работы службы в Московской области помощь психологов потребовалась свыше 46 тыс. раз», — говорится в сообщении.

В среднем каждый психолог службы принимает более 20 обращений в сутки.

Психологи Системы-112 включаются в работу в экстренных ситуациях. Они помогают человеку в состоянии стресса собраться, сориентироваться и предпринять необходимые действия до прибытия экстренных служб. Они остаются на связи вплоть до приезда помощи.

