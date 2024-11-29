Система точного позиционирования помогла определить геолокацию почти 15 тысяч объектов в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье с помощью высокотехнологичной системы точного позиционирования (СТП) БТИ Подмосковья определили геолокацию более 14,7 тысячи объектов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Данную систему применяют при проведении кадастровых работ, инженерных изысканий, аэрофотосъемки и не только. Так, например, для подготовки документов по постановке на кадастровый учет и топографических планов в целях проектирования производили измерения физико-математического лицея в Сергиевом Посаде, МФЦ в селе Остафьево и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.