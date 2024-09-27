Систему мониторинга работы коммунальной техники введут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье введут в работу систему мониторинга работы коммунальной техники, чтобы повысить эффективность работы инфраструктуры в осенне-зимний период. Об этом стало известно по итогам еженедельного штаба с главами округов под руководством заместителя Председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова.
«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому, специалисты смогут оперативно принимать решения и реагировать на возникающие проблемы. Инспекторы получат доступ к актуальным данным, включая время и частоту посещения объектов», — сообщил Мурашов.
По его словам, так специалисты смогут оптимизировать график работы и правильно распределить ресурсы. В рамках встречи участники также обсудили готовность уборочного инвентаря и запаса противогололедных материалов к зиме, а также вопросы безопасности работы коммунальных служб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.