Систему мониторинга работы коммунальной техники введут в Московской области

В Подмосковье введут в работу систему мониторинга работы коммунальной техники, чтобы повысить эффективность работы инфраструктуры в осенне-зимний период. Об этом стало известно по итогам еженедельного штаба с главами округов под руководством заместителя Председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова.