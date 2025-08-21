Сквер Спасателей начали благоустраивать в Подольске

В Подольске стартовали работы по благоустройству сквера Спасателей. Сейчас на территории проводится демонтаж тротуарной плитки и малых архитектурных форм.

С января во дворах региона отремонтировали 38 тыс. малых архитектурных форм, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В сквере оборудуют современное освещение, уложат новую плитку, проведут озеленение, установят новые урны и скамейки. Работы будут завершены к началу октября.

До конца года в Подольске благоустроят набережную Пахры в парке имени Виктора Талалихина, парк «Дубрава», лесопарк «Березки» и несколько скверов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству пешеходных пространств региона.