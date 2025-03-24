Скворцы вернулись в Московскую область

Скворцы вернулись в Подмосковье. Как отметили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, эти перелетные птицы возвращаются в Россию в конце марта – начале апреля.

По словам главы ведомства Виталия Мосина, самцы прилетают первыми и сразу же начинают искать жилье для размещения будущей семьи. Нередко они возвращаются в домики, обжитые прошлой весной, но не всегда находят их свободными.

Жителям, которые развешивают скворечники, порекомендовали выбирать места подальше от огородов и теплиц, так как скворцы — большие любители ягод и фруктов. Если скворечник уже размещен на территории участка, урожай придется защищать. Для этого можно использовать блестящие и гремящие предметы. Это могут быть крышки от банок или компакт-диски, развешанные по всему огороду.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках акции «Покорми птиц» было установлено свыше 19 тыс. кормушек. В мероприятии приняли участие более 135 тыс. жителей региона.