Слушания по бюджету Подмосковья прошли в Мособлдуме
В Мособлдуме провели слушания по бюджету региона
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Московской областной думе состоялись слушания по бюджету региона на следующий год, а также на плановый период 2027–2028 годов. В 2026-м доходы по плану составят 1,3 трлн руб.
«Это дает нам возможность поддерживать социальную сферу и бизнес. Одно не развивается без другого. Поэтому помимо решения задач на земле – где-то это строительство школы, где-то ремонт поликлиники, мы продолжаем создавать условия для предпринимательства, привлечения инвестиций», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
К проекту бюджета поступило около 30 предложений, добавил Брынцалов.
«Нам важно убедиться, что документ отвечает ожиданиям жителей. Обратная связь через публичные слушания и другие форматы взаимодействия помогает это сделать», – сказал он.
Следующим этапом станет рассмотрение проекта бюджета в ходе заседании Мособлдумы во втором чтении.
Ранее в Минэкономики и финансов Подмосковья сообщили, что на социальную сферу в следующем году будет направлена основная доля расходов бюджета.