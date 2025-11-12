В Подмосковье на социальную сферу в 2026 году направят основную долю бюджетных расходов

В Подмосковье на социальную сферу в 2026 году направят основную долю расходов бюджета. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

На госпрограмму «Образование Подмосковья» в следующем году предусмотрят 205 млрд руб. Из них 188 млрд руб. направят на содержание учреждений образования.

На госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» выделят млрд руб. Из них 28 млрд руб. направят на льготные лекарства для жителей, 75 млрд руб. — на медицинское страхование 4 млн человек неработающего населения, на 35 млрд руб. — на закупку медоборудования и обеспечение работы 122 медучреждений.

На госпрограмму «Социальная защита населения Московской области» предусмотрят 155 млрд руб. Меры поддержки получат более 2,5 млн жителей. На эти цели заложили 93 млрд руб.

На «Спорт Подмосковья» направят 12 млрд руб., на программу «Культура и туризм» — 9 млрд руб., на «Строительство и капремонт социальных объектов» — 125 млрд руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал идею обязать неработающих граждан платить взносы за ОМС.