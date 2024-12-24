Смертельное ДТП произошло в Дмитровском округе

На 3 км автодороги «ММК-Никольское-Горки» в Дмитровском округе произошло смертельное ДТП, в результате которого легковой автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, водитель легковушки 1990-го года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Два пассажира и водитель авто погибли на месте, еще одного пассажира госпитализировали с телесными повреждениями. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автобус вылетел на пешеходную зону в Москве и снес дерево после столкновения с машиной МЧС.