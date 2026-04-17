«Смертельные 37,2 °C»: почему болезнь мужчинами переносится тяжелее, чем женщинами, рассказал можайский терапевт

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, знакомая многим ситуация, когда мужчина при температуре 37,2 °C чувствует себя крайне плохо, а женщина с такими же показателями продолжает заниматься делами, на самом деле имеет научное обоснование. Врач‑терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич объяснил, почему так происходит.

Ключевая причина кроется в разнице гормонального фона у мужчин и женщин. В организме женщин преобладает эстроген и прогестерон, а уровень тестостерона ниже — и это напрямую влияет на работу иммунной системы.

Эстроген активизирует защитные механизмы: он ускоряет реакцию организма на проникновение инфекции и стимулирует быстрое увеличение числа иммунных клеток. Благодаря этому женский организм оперативнее вступает в борьбу с патогенами. Тестостерон, который в большей степени характерен для мужского организма, действует иначе — он, напротив, сдерживает иммунные реакции, из‑за чего ответ на возбудителей болезней может быть менее активным.

Есть и еще один важный фактор адаптации. Женский организм периодически сталкивается с естественным небольшим повышением температуры тела — это происходит во время овуляции и во второй фазе менструального цикла. В эти периоды температура может подниматься на 0,5–0,7 °C. Такие регулярные колебания создают своего рода «тренировку» для организма: значения около 37,2 °C не воспринимаются как критичные и не вызывают выраженного дискомфорта.

Таким образом, когда мужчина жалуется на плохое самочувствие при температуре 37,2 °C, это не проявление слабости или гипертрофированного восприятия симптомов. Его организм действительно может реагировать на подобные изменения тяжелее из‑за физиологических особенностей. Врач советует относиться к таким жалобам с пониманием: разница в переносимости недомоганий обусловлена объективными биологическими механизмами, а не субъективными факторами.

