СМИ Подмосковья пригласили принять участие в премии «Большая семья России»

Подмосковные СМИ, журналисты, блогеры могут принять участие в национальной премии «Большая семья России». Ее проводит информационное агентство ТАСС .

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого вручил награды победителям региональной премии «Мы рядом. Доброе дело».

Цель премии «Большая семья России» — поддержать журналистов, редакции СМИ, блогеров, которые создают качественную информационную продукцию, направленную на укрепление института семьи и популяризацию традиционных семейных ценностей.

Премия проводится в следующих номинациях: «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных медиа», «Лучший радиовыпуск».

На премию можно подать материалы, которые были опубликованы в период с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года. Прием заявок длится до 1 февраля 2026 года. Победителей объявят в апреле в рамках Ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики им. Д. И. Менделеева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о победителях премии «Мы рядом. Доброе дело».