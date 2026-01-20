СМИ Подмосковья пригласили принять участие в премии «Большая семья России»
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные СМИ, журналисты, блогеры могут принять участие в национальной премии «Большая семья России». Ее проводит информационное агентство ТАСС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого вручил награды победителям региональной премии «Мы рядом. Доброе дело».
Цель премии «Большая семья России» — поддержать журналистов, редакции СМИ, блогеров, которые создают качественную информационную продукцию, направленную на укрепление института семьи и популяризацию традиционных семейных ценностей.
Премия проводится в следующих номинациях: «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных медиа», «Лучший радиовыпуск».
На премию можно подать материалы, которые были опубликованы в период с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года. Прием заявок длится до 1 февраля 2026 года. Победителей объявят в апреле в рамках Ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики им. Д. И. Менделеева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о победителях премии «Мы рядом. Доброе дело».