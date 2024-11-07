Снижение числа ДТП зафиксировали на дорогах в Московской области

По итогам 10 месяцев 2024 года на дорогах Подмосковья зафиксировали более 3,1 тысячи ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже, чем в прошлом году, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Число погибших в авариях уменьшилось на 4%, раненых — на 6%.

«По сравнению с прошлым годом самыми аварийными стали август и октябрь — в эти месяцы в 2024 году зафиксировано большее число погибших, чем в 2023, а наименьшее число погибших в сравнении с прошлым годом пришлось на февраль, апрель и сентябрь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Чаще всего в регионе происходили ДТП с участием пешеходов, а также съезды с дороги и наезды на стоящие транспортные средства и препятствия. Подмосковная Госавтоинспекция также зафиксировала увеличение показателей детского травматизма на дорогах. При этом число ДТП с участием нетрезвых водителей в Подмосковье снизилось.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.