Снижение числа ложных вызовов в Систему-112 зафиксировали в Подмосковье

Число ложных вызовов, поступивших в Систему-112 Московской области, в 2024 году сократилось в регионе на 25%. Об этом сообщает Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

«Ложные вызовы мешают нормально работать операторам службы спасения, а также занимают линии, по которым в этот же момент пытаются дозвониться люди, реально нуждающиеся в помощи», — говорится в сообщении.

Чтобы бороться с ними, в регионе проводят профилактическую работы с гражданами. Жителям напомнили, что звонки, которые поступают на номер «112» с одного номера телефона без сформулированной причины, могут расценить как хулиганские. Кроме того, к таким могут отнести звонки с желанием пошутить или оскорбить. После них гражданам поступит обратный звонок, где их проинформируют от уголовной и административной ответственности за ложный вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.