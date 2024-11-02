Снижение числа смертельных случаев на железнодорожных платформах зафиксировали в Подмосковье

В 2024 году число смертельных случаев на железнодорожных платформах в Подмосковье снизилось на 7% (26 случаев против 28), этому способствовала реализация комплекса мер по безопасности на железной дороге. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Самой действенной мерой по-прежнему остаются профилактические рейды, которые проводятся ежедневно на всех железнодорожных станциях Подмосковья. С начала этого года мы организовали уже более пяти тысяч рейдов», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, в регионе строят надземные пешеходные переходы, металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, организуют искусственные ограждения типа «змейка» и устанавливают информационные стенды на станциях и платформах. Помимо этого, устанавливаются камеры, которые фиксируют нарушения правил перехода через пути. В ведомстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.